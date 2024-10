Três homens foram agredidos com arma branca na sequência de uma desordem junto a um bar em São Romão, na cidade de Leiria, anunciou esta segunda-feira a Polícia de Segurança Pública (PSP).

Em comunicado, a PSP referiu que, pelas 23h35 de domingo, ocorreu uma desordem entre vários cidadãos e três deles, com idades entre os 24 e os 33 anos, foram agredidos com recurso a arma branca, na zona do abdómen, pescoço e braço.

A PSP esclareceu que “os polícias foram contactados pelo serviço de segurança do Hospital Santo André, em Leiria, para se deslocarem às urgências por haver notícia da entrada naquele serviço de dois cidadãos esfaqueados”.

“Por volta das 00h45, deu entrada naquelas urgências um terceiro ferido, o qual informou ter sido vítima de agressões por parte do mesmo suspeito”, adiantou a PSP, explicando que “os feridos deslocaram-se, pelos seus próprios meios”, ao hospital.

Uma das vítimas foi sujeita a intervenção cirúrgica, “permanecendo nos cuidados intensivos, e os outros dois feridos ficaram em observação”, esclareceu a PSP, referindo que, após as agressões, “o suspeito encetou fuga para parte incerta”.

Segundo a PSP, o bar junto ao qual ocorreu o crime foi alvo de uma fiscalização conjunta com a Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica em setembro, “tendo sido levantados dois autos, um por irregularidades no sistema de videovigilância e outro por falta de licença para difusão de música ao vivo”.

A PSP acrescentou que a investigação transitou para a Polícia Judiciária (PJ).

Fonte do Departamento de Investigação Criminal de Leiria da PJ confirmou a investigação, referindo tratar-se de uma situação na qual o suspeito colocou em causa a vida das vítimas.