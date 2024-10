O cardeal-patriarca de Lisboa, Rui Valério, apresentou esta terça-feira o ano jubilar da diocese lisboeta, que terá um programa de celebrações religiosas ao longo de 2025, numa estratégia para “promover a esperança” num “tempo de ameaça”.

“Estamos mais do que a viver uma época de mudança, estamos numa mudança de época”, afirmou Rui Valério, na apresentação do programa jubilar do Patriarcado de Lisboa, que decorreu esta terça-feira.

O jubileu é uma festa da Igreja Católica, realizada a cada 25 anos, que junta várias celebrações para assinalar a fé e responder aos desafios de cada época.

Esta terça-feira, disse o patriarca, assiste-se a uma “cultura de ameaça que pende um pouco transversalmente em toda a sociedade”, recordando a pandemia, os conflitos no mundo ou o “famigerado perigo das armas nucleares”, entre vários temas e apontando a “perda de um certo equilíbrio social” que existia no passado recente.

Atualmente, “tudo tem que ser no extremo”, com uma “bipolarização” que vem “exacerbar o individualismo subjetivista” da sociedade, disse.

Por isso, o patriarcado propõe, na sequência das indicações do papa, um “jubileu da esperança” como “estratégia que a igreja propõe e abraça para vir ao encontro deste mundo e desta sociedade”.

Uma aposta na esperança constitui uma “estratégia para construir um novo tempo, uma nova época que está a emergir”, acrescentou o responsável católico, que reafirmou o compromisso da igreja com a paz, promoção da justiça ou no acolhimento dos imigrantes.

O jubileu em Lisboa terá início em 29 de dezembro deste ano e termina em 28 de dezembro de 2025 e durante este período estão previstas celebrações regulares temáticas, encontros com setores católicos e uma reunião ecuménica.

O ponto alto do jubileu será em 30 de maio, nos jardins do Casino do Estoril, num evento que pretende juntar milhares de fiéis. Os eventos serão divulgados no endereço online https://jubileu2025.patriarcado-lisboa.pt.