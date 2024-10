O corpo da mulher que desapareceu na semana passada em Vila Real de Santo António, no distrito de Faro, foi encontrado em Espanha, disse hoje à Lusa fonte familiar.

De acordo com a fonte, o corpo encontrado na costa espanhola, na província de Huelva, é da mulher de 44 que desapareceu em 30 de setembro, embora ainda faltem os procedimentos oficiais entre as autoridades dos dois países para confirmar a identidade da vítima .

O alerta para o desaparecimento foi dado pela família, depois de a mulher ter saído do local de trabalho, um restaurante na praia de Santo António, no concelho de Vila Real de Santo António, na noite de 30 de setembro e não ter regressado a casa.

No dia 2 de outubro, o carro da mulher foi encontrado dentro do rio Guadiana e retirado pelas autoridades para análise por equipas do Núcleo de Investigação de Acidentes da GNR.

As autoridades realizaram buscas no Guadiana, em Portugal e em Espanha, e junto às costas limítrofes nos dois países, durante vários dias para tentar localizar a mulher, mas sem resultados.

Contactado pela Lusa, o capitão do porto de Vila Real de Santo António, João Afonso Martins, que coordenou as buscas no rio e na costa, disse não ter tido comunicação oficial que permita confirmar se o corpo encontrado se trata ou não da mulher desaparecida.