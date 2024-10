O Tribunal de Primeira Instância de Tânger decretou a prisão preventiva de Fábio Loureiro, confirmou o Observador junto de duas fontes judiciais. Significa isto que um dos cinco fugitivos de Vale dos Judeus vai aguardar detido a conclusão do processo de extradição para Portugal.

Tal como o seu advogado João Lopes Guerreiro tinha adiantado ao Observador, Fábio Loureiro informou o tribunal de que se opõe à extradição para Portugal. Perante esse desejo do fugitivo, o juiz de direito marroquino analisou as informações prestadas pela polícia marroquina sobre a detenção e as informações das autoridades portuguesas que fazem parte do mandado de detenção internacional e optou pela fixação da prisão preventiva — que é designada de medida de detenção provisória em Marrocos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os passos seguintes vão passar necessariamente por Rabat. Fábio Loureiro vai ser transferido para um estabelecimento prisional na capital de Marrocos nos próximos dias e será aqui que o processo de extradição será formalmente iniciado junto de um tribunal superior do Reino de Marrocos.

[Já saiu o segundo episódio de “A Grande Provocadora”, o novo podcast Plus do Observador que conta a história de Vera Lagoa, a mulher que afrontou Salazar, desafiou os militares de Abril e ridicularizou os que se achavam donos do país. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube. E pode ouvir aqui o primeiro episódio.]

A defesa de Fábio Loureiro tem agora oito dias para deduzir oposição formal ao processo de extradição no âmbito de um processo judicial formal, sendo que o Ministério Público marroquino terá igual prazo para, em nome das autoridades portuguesas, responder aos argumentos do fugitivo de Vale dos Judeus.

Conhecida a decisão da Justiça marroquina, Fábio Loureiro poderá ainda interpor recurso no prazo de 10 dias após tal decisão.