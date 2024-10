Um homem de 62 anos foi detido pela suspeita de ter tentado matar com uma arma branca um vizinho, em Boticas, no decurso de uma altercação, anunciou esta terça-feira a Polícia Judiciária (PJ).

A PJ disse, em comunicado, que a vítima é um homem de 79 anos e que a tentativa de homicídio ocorreu por “motivo fútil” no decurso de uma altercação entre vizinhos.

A desavença aconteceu no dia 29 de setembro junto à habitação da vítima, numa localidade do concelho de Boticas, e, segundo a Judiciária, o suspeito golpeou o septuagenário no corpo com recurso a arma branca.

O homem foi detido pelo Departamento de Investigação Criminal de Vila Real e vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação.