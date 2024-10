Desde que chegou ao nosso país, em Outubro de 2023, à 2.ª geração do Tesla Model 3 sempre parece ter faltado uma versão, que começou a ser proposta há muito nos EUA. Referimo-nos à Long Range RWD (com apenas tracção traseira, por oposição às unidades com tracção integral, apelidadas AWD), que disputaria com a Standard Range RWD o estatuto da versão mais acessível. Finalmente, agora o Tesla Model 3 Long Range RWD também já pode ser comprado em Portugal.

Esta versão monta uma bateria com maior capacidade que lhe garante a impressionante autonomia de 702 km e instala no eixo traseiro um motor mais potente, com 375 cv, para tornar a berlina eléctrica mais rápida, exigindo apenas mais 5000€ face ao Standard Range RWD, que continua a ser o mais em conta.

O novo Model 3, que substituiu a geração anterior no final do ano transacto, ganhou uma série de novos argumentos para atrair clientes, de uma construção mais cuidada a melhores materiais e uma insonorização optimizada. Mas aquilo que mais interessa aos clientes manteve-se ou até foi melhorado, com a versão Standard Range RWD a ser proposta pelo mesmo preço abaixo de 40 mil euros (39.990€) e uma autonomia que subiu de 455 para 554 km, com jantes de 18” (513 km com 19”, apesar da bateria manter os 60 kWh de capacidade e o motor os 283 cv de potência, de forma a permitir ir de 0-100 em 6,1 segundos e atingir 201 km/h.

A nova versão Long Range RWD promete ser substancialmente mais interessante, para quem possa despender 44.990€. Começa por recorrer à maior bateria dos Model 3 e Y (78 kWh brutos e 75 kWh úteis), com a vantagem de adoptar a química NMC (níquel, manganês e cobalto), em vez das LFP chinesas da bateria com 60 kWh, que asseguram uma menor densidade energética. Daí que, face ao Standard Range RWD, o Long Range RWD eleve a autonomia de 554 para 702 km com jantes de 18”, ou de 513 para 640 km com jantes de 19”. Igualmente importante é o facto de a bateria com 60 kWh recarregar a 170 kW em corrente contínua (DC), enquanto a de 75 kWh carrega a 250 kW, o que torna mais rápidas as operações de carregamento.

Em termos de motorizações, apesar de ambas as versões montarem somente uma unidade motriz e atrás, a equipada com bateria de 60 kWh fornece 283 cv segundo a imprensa norte-americana, uma vez que a Tesla não revela a potência dos seus modelos. Já o Model 3 com bateria de 75 kWh e tracção traseira usufrui de 375 cv, o que explica que o Long Range RWD, mantendo a velocidade máxima de 201 km/h, vá de 0 a 100 km/h em apenas 5,2 segundos, em vez dos 6,1 segundos do Standard Range RWD.

A introdução da nova versão não modificou a oferta das restantes, com o topo de gama a continuar a ser o Model 3 Performance (57.490€), seguido pelo Long Range AWD (48.990€). Contudo, resta saber como irá proceder a Tesla em relação ao Standard Range RWD que, por ser fabricado na China, vai passar a suportar uma taxa adicional de 9%, o que eleva o seu preço para 43.589€, demasiado próximo dos 44.990€ do RWD com a bateria grande. Nos EUA, onde a sobretaxa aplicada aos eléctricos chineses é de 100%, a Tesla já anunciou a morte da versão menos potente e bateria de 60 kWh, pelo que resta saber o que acontecerá na Europa (e em Portugal), onde o imposto menos penalizador poderá levar o construtor a absorvê-lo, para evitar prejudicar o cliente.