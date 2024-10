O primeiro-ministro deu ontem uma entrevista em que se mostrou muito confiante na aprovação do orçamento, mas não quis antecipar a posição do Partido Socialista. Logo a seguir começou uma reunião de Pedro Nuno Santos com o grupo parlamentar do PS da qual não sairia luz verde para o orçamento. Antes foi a vez de André Ventura deixar no ar a possibilidade de aprovar o documento no caso de o PS falhar. Andamos nisto há mais de um mês e estamos naquele ponto em que começa a ser difícil perceber qual a estratégia dos partidos da oposição. Quanto a Luís Montenegro, só deu sinais de uma enorme confiança não só no seu orçamento, como no futuro do Governo. É tudo isto que queremos discutir no Contra-Corrente, mesmo adivinhando que os portugueses já devem estar um pouco cansados disto tudo. Os portugueses já estão cansados deste folhetim?

