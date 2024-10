O tenor Andrea Bocelli vai dar um concerto no Estádio Municipal de Leiria em 2025, num espetáculo que contará com uma orquestra sinfónica com 80 músicos e um coro com 70 vozes, foi esta quarta-feira anunciado.

Com uma carreira de mais de 30 anos, Andrea Bocelli está de regresso a Portugal para um concerto no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, no dia 31 de maio de 2025, onde contará com muitos convidados especiais, uma orquestra com 80 elementos e um coro com 70 vozes, adiantou Tiago Castelo Branco, diretor executivo da empresa promotora MOT — Espetáculos e Entretenimento Lda.

“O artista dispensa grandes apresentações. Será um espetáculo único e memorável, quem puder não deve perder, pois não há nenhum espetáculo de André Bocelli que não tenha surpreendido“, adiantou Tiago Castelo Branco, na apresentação do evento, ao referir que em 2023, a última vez que o tenor esteve em Portugal, esgotou o Altice Arena dois dias.

Para o diretor executivo da MOT, é um “enormíssimo orgulho trazer André Bocelli a este estádio, que já deu provas de ter todas as capacidades para acolher grandes eventos”.

Os bilhetes para o espetáculo de duas horas estarão à venda a partir desta sexta-feira, 11 de outubro, em exclusivo no sítio oficial do evento www.concertoleiria.pt, cujos preços variam entre os 60 e os 190 euros.

A lotação total é de 25 mil lugares, dez mil no relvado, e esta sexta-feira serão colocados à venda 80% dos ingressos.

Tiago Castelo Branco afirmou que o sítio para aquisição dos bilhetes e promoção do espetáculo tem Leiria no nome, sendo uma forma de promover o concelho e a região, uma vez que estará também na página de Andrea Bocelli.

Referindo que o percurso do cantor fala por si mesmo, já que “pisou os maiores palcos do mundo e cantou para as maiores personalidades”, o diretor executivo exemplificou com a atuação que fez no aniversário da falecida rainha Elisabeth II.

Andrea Bocelli “tem uma relação muito forte com Portugal”, revelou, ao referir-se a Fátima, uma vez que o tenor é “muito devoto a Nossa Senhora de Fátima e da religião católica” e já cumpriu uma promessa em Fátima, onde fez um pequeno espetáculo.

“Para ele também é importante estar perto de Fátima e ter oportunidade de voltar a visitar Fátima”, salientou o responsável pela MOT.

O presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes, confessou que este era o tipo de concerto que já ambicionava há alguns anos. “Sempre dissemos que o estádio tinha condições muito boas para a realização de concerto. Agora temos a possibilidade de ter um concerto internacional, com uma empresa que tem provas dadas em termos de organização de espetáculos, que dá garantia da qualidade e segurança”.

“O estádio municipal tem esta capacidade de polivalência, o investimento neste equipamento tinha de gerar retorno económico, financeiro, social e mediático para Leiria e este tipo de espetáculos garante esse objetivo”, salientou Gonçalo Lopes, ao reconhecer que Andrea Bocelli tem fãs por todo o mundo, mas também na região.

A Câmara de Leiria vai apoiar o evento, sobretudo na questão logística, mas os pormenores serão divulgados em reunião de executivo, disse Gonçalo Lopes.

Segundo o presidente, este evento terá um “efeito de notoriedade que coloca Leiria na rota dos espetáculos nacionais e internacionais”, pois “nessa semana só se fala de Leiria”. “Isso tem um valor que representa uma mais-valia para o nosso concelho e para a nossa região”, sublinhou, ao garantir que a data da realização do concerto não terá impacto com a prática desportiva, que já terá terminado no final de maio.

“Do concerto a que já assisti em Fátima e em Coimbra [o espetáculo] é de uma experiência sensorial e espiritual única, de uma pessoa com uma voz inconfundível”, destacou Gonçalo Lopes.

A organização acredita que o espetáculo atraia fãs de diferentes pontos do mundo. “Em Coimbra, pelo menos, compraram bilhete pessoas de 50 países, num total de cerca de oito mil espetadores”, revelou.