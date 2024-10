Os Açores vão liberalizar o consumo do gasóleo agrícola a partir de janeiro, anunciou esta quinta-feira o presidente do Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM), salientando que o objetivo é “estabilizar o preço e fazer descer os fatores de produção”.

Segundo José Manuel Bolieiro, o executivo que lidera vai proceder à liberalização do consumo do gasóleo agrícola a partir de janeiro de 2025, que deixa de ter limitações, como acontece atualmente.

“A nossa convicção é que esta medida, bem articulada com a Federação Agrícola e com o senhor secretário regional da Agricultura, possa estabilizar o preço e fazer descer os fatores de produção”, adiantou.

O chefe do executivo açoriano falava na cerimónia de inauguração do novo edifício do Laboratório do Serviço de Classificação de Leite de São Miguel, no concelho da Ribeira Grande, num investimento de 2,9 milhões de euros, comparticipado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A liberalização do consumo do gasóleo agrícola é uma das medidas que o presidente do Governo dos Açores disse ter sido projetada “em conversação com a Federação Agrícola dos Açores” para potenciar a ajuda pública à economia agrícola.

“Esta ajuda pública é essencial para a nossa capacidade produtiva” e daqui também resultar “um preço compatível com as capacidades de compra do consumidor, o residente”, explicou, sublinhando que as medidas têm como “grande objetivo a competitividade, o sucesso”, mas também um preço compatível com a capacidade aquisitiva dos consumidores açorianos.

Nesse sentido, acrescentou, o Governo vai também renovar o apoio à aquisição de alimento animal, designadamente no montante de 10 cêntimos por quilo, num total de quatro mil toneladas para a compra de palha, feno ou luzerna para garantir “suficiência alimentar ao animal produtor”, tendo em conta as condições climáticas dos últimos tempos.

Por outro lado, o executivo açoriano vai manter o apoio para a aquisição de sementes do milho e do sorgo.

“É preciso desenvolver em permanência uma autonomia alimentar animal” nos Açores, salientou o líder do executivo açoriano.

José Manuel Bolieiro adiantou ainda que arrancam na segunda-feira as candidaturas no âmbito do PRORURAL +, “no valor de cinco milhões de euros”, para apoios ao investimento nas explorações agrícolas.

O presidente do Governo açoriano anunciou igualmente a abertura de um novo período de candidaturas para a reconversão de explorações de leite para carne dirigido, em particular, às ilhas de São Miguel, Terceira e Graciosa.

“Estamos a potenciar mais capacidade para dar satisfação à procura da carne açoriana”, justificou.

José Manuel Boleiro assinalou que, na fileira do leite, os Açores têm um percurso de “excelência” que junta técnica, experiência de vida e identidade.

“Nós não podemos ter menor ambição do que a ambição da excelência. Nós temos todas as capacidades humanas, capacidades de vontade e queremos acrescentar capacidades de estratégia para atingirmos os níveis da excelência”, sustentou, destacando a obra esta quinta-feira inaugurada.