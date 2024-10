Keanu Reeves, o popular actor que nasceu no Líbano e cresceu no Canadá, é popular pelo que nos ofereceu na Sétima Arte, onde se destacam filmes como os Matrix, Speed, Constantine e John Wick, sendo igualmente conhecido por cantar rock (e tocar guitarra baixo) e publicar livros de banda desenhada. A sua paixão por motos também é pública, enquanto as suas incursões pela competição automóvel escapam mais aos holofotes. Mas foi exactamente a esta que se entregou Reeves este fim-de-semana, para mais no mítico circuito norte-americano de Indianápolis. Com alguns sucessos e outros tantos sustos.

Depois de já ter disputado em 2009 a Pro/Celebrity Race aos comandos de um Toyota Scions, competição que decorreu em paralelo com o Grande Prémio de Long Beach desse ano, Reeves voltou a vestir o fato de piloto em 2024, desta vez para participar na última corrida da época da Toyota GR Cup Race, que serviu de prova de apoio às 8 Horas de Indianápolis para Sport Protótipos. O actor de 60 anos pilotou o Toyota GR86, um desportivo que chegou a ser comercializado em Portugal até recentemente, equipado com tracção traseira e um motor atmosférico com quatro cilindros e 2,4 litros, que debita cerca de 234 cv.

Sem grande experiência em competição automóvel e sem pilotar em pista há anos, Keanu Reeves começou por ser o 32.º nos primeiros treinos livres, em que o piloto mais rápido rodou em 1 minuto e 40,1 segundos, deixando o actor a 7,4 segundos, ao registar a sua volta mais rápida em 1.47,5. Nos segundos treinos livres o piloto mais rápido manteve-se nos 1.40,1, ao passo que Reeves baixou para 1.45,0, para nos cronometrados a Pole reduzir para 1.39,6, enquanto o actor melhorava a sua melhor volta para 1.44,1.

Uma vez na corrida de 45 minutos, Keanu Reeves chegou a rodar na 21.ª posição, entre os 34 carros em pista, mas a perda do controlo do carro na curva 14 do circuito relegou-o para o 25.º lugar no final desta competição reservada a pilotos amadores, ele que há 15 anos venceu a corrida para celebridades em Long Beach. O actor aproveitou a sua incursão por Indianápolis para promover o seu mais recente livro de banda desenhada, The Book of Elsewhere, da série BRZRKR, que escreveu em conjunto com o britânico China Miéville.