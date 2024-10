Foram evacuados todos os passageiros de um comboio que saiu de Estrasburgo e rumava a Bruxelas, depois de se ter ouvido uma “explosão” a bordo. Segundo o jornal britânico Daily Mail, parte do comboio estava reservada a eurodeputados. Não foram registados feridos e a causa do incidente não foi revelada.

Ouviu-se um “estrondo bastante forte”, seguido de uma “mancha de fumo negro” a surgir da locomotiva, avança Emmanuel Foulon, porta-voz do Parlamento Europeu e testemunha no local. “Três minutos depois do boom, recebemos uma mensagem a dizer que o comboio tinha de ser evacuado”, adianta Foulon.

Foram destacados 20 bombeiros para o local, que o deputado dinamarquês Pelle Geertsen descreveu como “caótico”, numa publicação na rede social X.

Plenty of firefighters here at #Strasbourg station – but very little info.

Chaotic evacuation where people were only told to leave their luggage on board after most had already left, with their luggage

