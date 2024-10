O Governo de Timor-Leste aprovou esta quinta-feira, em reunião extraordinária do Conselho de Ministros, o Plano Nacional Multissetorial para Combate ao atraso de crescimento, que afeta quase metade das crianças com menos de 5 anos no país.

O plano, que será aplicado até 2030, visa “fornecer um quadro de ação coordenada e multissetorial” de combate ao atraso de crescimento e entre as principais metas destacam-se o “aumento da taxa de amamentação” e a “melhoria da dieta das crianças“, refere o comunicado do Conselho de Ministros.

Segundo dados do Programa Alimentar Mundial, 47% das crianças com menos de 5 anos têm atraso no crescimento e 8,6% sofrem de desnutrição aguda, enquanto 23% das mulheres em idade reprodutivas são anémicas, bem como 63% das crianças com menos de cinco anos.

Com o plano, o Governo timorense pretende reduzir a taxa de atraso de crescimento de crianças com menos de 5 anos dos atuais 47% para menos de 25% até 2030, bem como reduzir a anemia nas crianças e nas mulheres em idade reprodutiva.

O executivo timorense pretende também com o plano “melhorar a coordenação dos programas de nutrição” e “promover mudanças de comportamento social para melhorar a saúde nutricional”.

A implementação do plano, vai ser liderada, segundo o Governo, por uma unidade de missão, que vai colaborar com diversos ministérios e parceiros de desenvolvimento.