Esta quinta-feira falamos do furacão Milton atingiu esta madrugada a costa da Flórida, o segundo furacão de grande violência a atingir os Estados Unidos, e aquele estado em particular, em poucas semanas. Como sempre sucede nestas ocasiões, e em outros momentos em que se registam marcas extremas de calor, de precipitação ou até de frio, regressa o tema das alterações climáticas. Será mesmo assim? Será que nestes desastres naturais há mesmo mão humana, por assim dizer? É isso que queremos voltar a debater no Contra-Corrente, em especial tentar perceber o que se está a passar com os nossos oceanos.

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; em 88.1 no distrito de Aveiro; 92.6 no distrito de Santarém e 94 fm na região de Leiria. O programa ficará disponível em podcast aqui.