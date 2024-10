A Câmara de Vila Pouca de Aguiar aprovou esta quinta-feira a isenção do pagamento da fatura da água do mês de setembro aos consumidores das localidades afetadas pelos incêndios.

A presidente do município , Ana Rita Dias, considerou que esta medida, aprovada esta quinta-feira na reunião do executivo, visa ajudar a atenuar os custos das populações que contribuíram para o combate dos incêndios que ocorreram em setembro.

A decisão pretende isentar do pagamento da fatura da água do mês de setembro e abrange 10 freguesias, das 14 existentes naquele concelho do distrito de Vila Real.

Em Vila Pouca de Aguiar deflagraram quatro grandes incêndios, em pontos distintos do concelho, que queimaram cerca de 10 mil hectares, principalmente de pinhal, mas também culturas agrícolas (soutos, avelaneiras, vinhas e olivais), três armazéns agrícolas, um armazém industrial, depósitos de água e uma casa de primeira habitação, deixando um homem de 52 anos desalojado.

O município estima que os fogos provocaram um prejuízo de cerca de quatro milhões de euros e queimaram “cerca de 20% da área do concelho”.

Por causa dos fogos, muitos produtores perderam a reserva de alimento dos animais para o inverno, como palhas e fenos, muitas áreas de pastagem ficaram queimadas, tal como muitas colmeias.

Os incêndios, que decorreram entre os dias 16 e 19, queimaram ainda pastagens para os animais e zonas de caça.