O primeiro-ministro e presidente do PSD, Luís Montenegro, é o líder partidário cujo desempenho é mais bem avaliado pelos portugueses, de acordo com uma sondagem feita pela Aximage e divulgada esta quinta-feira pelo Diário de Notícias.

Segundo o estudo de opinião, 60% dos inquiridos têm uma opinião positiva sobre o desempenho de Montenegro, enquanto 31% têm uma opinião negativa.

Além de Montenegro, só outros dois líderes partidários merecem mais votos positivos do que votos negativos: Rui Rocha (Iniciativa Liberal), com 42% dos inquiridos a terem uma opinião positiva e 35% uma opinião negativa; e Rui Tavares (Livre), com 39% de votos positivos contra 35% de votos negativos.

Os restantes líderes partidários têm uma avaliação negativa, com especial destaque para André Ventura (64% classificam a prestação do líder do Chega como má ou muito má, e apenas 30% como boa ou muito boa) e para Paulo Raimundo, do PCP (56% de votos negativos e 20% de votos positivos).

O líder do PS, Pedro Nuno Santos, tem a sua prestação avaliada como boa ou muito boa por 42% dos inquiridos; e como má ou muito má por 49%.

Já Nuno Melo (CDS) tem 50% de avaliações negativas e 28% positivas; Mariana Mortágua (Bloco de Esquerda) é avaliada negativamente por 52% dos inquiridos e positivamente por 34%; e Inês Sousa Real (PAN) tem 47% de avaliações negativas e 29% positivas.

O Diário de Notícias dá conta de que todos os líderes partidários tiveram um desempenho pior do que em julho, altura em que foi publicado o último barómetro da Aximage para aquele jornal, à exceção de Montenegro e de Inês de Sousa Real.

De acordo com a sondagem, Luís Montenegro é mais bem avaliado do que Pedro Nuno Santos em todos os segmentos sociodemográficos (homens e mulheres, faixas etárias, regiões e classes económicas), mas tem uma vantagem maior na Área Metropolitana do Porto e entre os mais ricos.

Desempenho de Marcelo avaliado negativamente

O barómetro da Aximage para o Diário de Notícias inclui também perguntas sobre o desempenho do Presidente da República, que sai pior na fotografia do que o primeiro-ministro.

De acordo com a sondagem, há mais portugueses a confiar mais em Montenegro do que em Marcelo: 38% confiam mais no primeiro-ministro, 33% confiam mais no Presidente da República.

Questionados sobre como avaliam a atuação de Marcelo no último mês, 50% dos inquiridos dizem avaliar como má ou muito má e 46% como boa ou muito boa.

Na quarta-feira, uma outra parte desta sondagem do DN, focada nas intenções de voto, dava conta de um cenário praticamente igual ao das últimas eleições, com a AD em primeiro lugar, o PS em segundo e uma queda do Chega, que apesar disso se mantinha em terceiro.