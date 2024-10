Um homem de 80 anos foi detido na quarta-feira em Vila Nova de Gaia, por suspeita de exercer violência doméstica sobre a esposa, de 77 anos, ficando a aguardar julgamento em prisão preventiva, revelou esta quinta-feira a PSP.

A detenção ocorreu após a PSP ter apurado que o homem, no domingo, “tinha agredido com violência a esposa, com murros e pontapés, que a deixaram limitada fisicamente e impossibilitada de pedir ajuda”, razão pela qual apenas “conseguiu no dia 08 na Esquadra da PSP de Vila Nova de Gaia [apresentar queixa]”, prossegue a nota de imprensa.

A Polícia refere que “dados os ferimentos constatados, com vários hematomas visíveis” a mulher foi encaminhada para o hospital.

No comunicado, a PSP refere também a existência de “ameaças de morte” e que o suspeito “possui armas de fogo”, pelo que se impunha a “proteção da vítima e impedimento de continuidade da atividade criminosa”, avançando a Autoridade de Polícia Criminal com a emissão de um mandado de detenção fora de flagrante delito.

Para além da detenção, a Polícia apreendeu duas espingardas de caça, uma pistola de alarme, uma pistola de ar comprimido, uma faca de caça e ainda munições de vários calibres.

Presente junto das autoridades judiciárias, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva, relata o comunicado.