“A Febre de Petrov”

Imaginem a fusão cinematográfica de uma banda desenhada (BD) de Tardi e de um livro de ficção científica dos irmãos Strugatsky, com fundo de desolação existencial e em ambiente invernoso extremo, e têm uma descrição aproximada de A Febre de Petrov, de Kirill Serebrennikov (Verão), em que o Petrov do título, um pobre diabo autor de BD, divorciado e pai de um filho pequeno, e carregado de gripe, percorre a cidade de Yakaterinburgo no pino do Inverno, entre a realidade e a fantasia, ao ponto dele, e do espectador, não as conseguirem apartar. Fantasmagoria absurda, sonho febril, realismo feio e soturno, e alucinação desconcertante misturam-se nesta comédia negra e satírica sobre a Rússia de hoje, por vezes de narrativa tão saturada que deriva para o caos e a opacidade.

“O Melhor dos Mundos”

No novo filme de Rita Nunes, passado em 2027, Marta, uma cientista, descobre que Lisboa pode estar à beira de ser atingida por um sismo com a magnitude do de 1755, e ela e a equipa com que trabalha ficam divididos entre alertarem as autoridades, ou esperarem para não causar o pânico coletivo e arriscarem que a catástrofe se dê e depois seja tarde demais. O Melhor dos Mundos pode ser uma metáfora para os tempos de ansiedade geral que estamos a viver, ante a possibilidade de uma guerra nuclear ou de desastres naturais com proporções anormais, mas o filme funciona razoavelmente se apenas o levarmos à letra, embora pedisse mais meios, mais músculo dramático e de tensão, e mais tempo. Tal como está, é como que um esboço de filme-catástrofe português.

“Robot Selvagem”

Realizada por Chris Sanders (o autor de Lilo & Stitch ou Como Treinares o Teu Dragão) para a DreamWorks, esta animação de longa-metragem, baseada no livro homónimo de Peter Brown, tem como protagonista um robô inteligente, a unidade 7134 da ROZZUM, de diminutivo “Rozz”, que vai parar a uma ilha desabitada na sequência de um naufrágio. Sem ter humanos à vista, e cercado apenas por vida animal, Roz vai ter que se habituar ao ambiente adverso em que foi lançado, estabelecendo pouco a pouco, e após passar por algumas situações perigosas, relações de entendimento com os vários animais que ali existem e acabando por se tornar na “mãe” de um ganso órfão.

“Reagan”

Dennis Quaid personifica o Presidente Ronald Reagan neste filme biográfico de Sean McNamara que é uma celebração clara, assumida, despachada e a espaços tão bem-humorada como o biografado, da vida e da carreira política de Ronald Reagan, baseada no livro The Crusader: Ronald Reagan and the Fall of Communism, de Paul Kengor. Abrindo com o atentado contra Reagan de 30 de Março de 1981 em Washington, o filme é narrado em “flashback” por um analista do KGB reformado, Viktor Petrovich (Jon Voight) que estudou a vida de Ronald Reagan e seguiu e escrutinou toda a carreira política do “Cruzado”, o nome de código que lhe foi posto pelos russos. Reagan foi escolhido como filme da semana pelo Observador e pode ter a crítica aqui.