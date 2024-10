O presidente da Câmara Municipal das Lajes das Flores, nos Açores, escreveu uma carta a Marcelo Rebelo de Sousa a pedir que cumpra o compromisso de regressar à ilha na sequência do furacão Lorenzo.

Em declarações à agência Lusa, Beto Vasconcelos recorda que o Presidente da República visitou a ilha em 20 de outubro de 2019 e prometeu na altura que regressaria às Flores “no decorrer de um ano e meio para acompanhar a obra a reconstrução” do porto das Lajes.

“Sabemos obviamente que o Presidente da República não irá fazer a obra nem tem responsabilidade direta nesta questão mas, como o próprio fez estas declarações, estava ciente da importância, do impacto e da visibilidade que teria a sua visita”, afirma o autarca.

Beto Vasconcelos recorda que, “decorridos cinco anos da passagem do furacão Lorenzo, e da consequente destruição do porto comercial das Flores, toda a operação existente está condicionada“, a obra ainda não está a decorrer e a ponte cais é provisória, podendo também ser posta em risco face aos invernos rigorosos das Flores.

Segundo o autarca, estão condicionados o abastecimento de mercadorias e bens de primeira necessidade à ilha, a exportação de gado vivo, o setor das pescas, marítimo, turístico ou movimento de iates, o que gera “prejuízos e constrangimentos a todos os envolvidos”.

“Neste momento, e após várias insistências da nossa parte junto do Governo Regional, não há sequer uma justificação nem explicação para nesta altura não se saber de nada acerca do concurso e da obra propriamente dita”, refere Beto Vasconcelos.

Face a “ausência de respostas por parte do Governo Regional dos Açores sobre este assunto” e “considerando o compromisso assumido pelo Presidente da República, de que iria voltar às Flores”, o autarca solicita a Marcelo Rebelo de Sousa o agendamento do regresso.

Em 20 de outubro de 2019, o Presidente da República visitou o porto das Lajes das Flores, que ficou destruído após a passagem do furacão Lorenzo pelos Açores, mostrando-se “muito impressionado” pela destruição “massiva”.

Marcelo Rebelo de Sousa deixou, na altura, a garantia de que irá visitar a ilha das Flores “mais vezes durante o próximo ano“, para acompanhar as obras de reconstrução do porto das Lajes.

“Virei cá muitas mais vezes durante o próximo ano meio para ver o andamento das obras e para mostrar que a solidariedade não se esgota num minuto, num momento e num determinado instante. Não, continua. Eles merecem isso”, afirmou.

No próximo domingo, a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, vai visitar a ilha das Flores e ser-lhe-á apresentado o projeto de reconstrução do Porto das Lajes, por parte da secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral.

Na noite de 1 para 2 de outubro de 2019, os Açores foram fustigados pelo furacão Lorenzo, tendo sido registados prejuízos de cerca de 330 milhões de euros no arquipélago e decretada a situação de calamidade.