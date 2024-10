Fomento da cooperação entre as escolas católicas, reforço da relação destes estabelecimentos com a comunidade cristã e identificação de estratégias para um diálogo produtivo com o Estado foram alguns desejos deixados esta sexta-feira em Fátima pelo bispo António Augusto Azevedo.

Para o presidente da Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé, que falava no encerramento do II Congresso Nacional da Escola Católica, a estes junta-se também o desafio de saber “como conciliar na escola católica a qualidade de ensino, princípios éticos e educativos básicos e inovação pedagógica”.

Falando perante mais de 300 representantes de escolas católicas de todo o país, o também bispo de Vila Real alertou para a questão da “sustentabilidade das escolas católicas” e apelou à manutenção da sua identidade.

Na ocasião, João Gonçalves, da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares, reconheceu, na ocasião, o trabalho que tem sido desempenhado pelas escolas católicas, que têm uma “marca muito forte de inclusão e acolhimento”, numa “dinâmica de projeto educativo baseado em valores”.

Este aspeto foi realçado pelo Núncio Apostólico em Portugal, Ivo Scapolo, que desafiou os alunos das escolas católicas “a estarem sempre abertos aos outros que não têm a possibilidade como eles têm” de estudar.

O espírito de “comunhão, empatia e solidariedade deve marcar a escola católica”, afirmou Ivo Scapolo.

O II Congresso Nacional da Escola Católica contou com a participação de mais de 300 representantes de mais de uma centena de escolas católicas nacionais, que congregam cerca de 66 mil alunos, e teve como fio condutor o “Pacto Educativo Global”, proposto pelo Papa Francisco em 12 de setembro de 2019.

Na mensagem divulgada nesse dia, o pontífice apontava para a necessidade de uma “aliança entre todos os componentes da pessoa: entre o estudo e a vida; entre as gerações; entre os professores, os alunos, as famílias e a sociedade civil, com as suas expressões intelectuais, científicas, artísticas, desportivas, políticas, empresariais e solidárias”.