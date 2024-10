A nova maternidade do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, está a assegurar apenas quatro partos por dia. A unidade que reabriu no mês passado, depois de um ano de obras, tem agora 12 camas — mais seis do que as antigas instalações —, mas a falta de médicos e enfermeiros está a impedir que sejam feitos mais do que quatro partos por dia, avança o jornal Expresso na sua edição em papel.

Neste momento, segundo o mesmo jornal, estão a ser feitos menos partos do que antes da remodelação e estão a funcionar apenas seis quartos e não existem vagas para internamento — existem neste momento 19 camas.

Alexandre Valentim Lourenço, diretor interino do serviço de obstetrícia do Hospital de Santa Maria, explicou que “parte das obras no puerpério deviam estar feitas no verão e o concurso ainda nem foi aberto, tal como na neonatologia”. “E também não conseguimos fazer contratações”, acrescentou.

O diretor interino explicou ainda que foram contratados dois médicos que saíram recentemente do internato e um médico especialista para a unidade de urgência e interrupção voluntária da gravidez. No entanto, saíram recentemente sete médicos, que ainda não foram substituídos.

A situação, no entanto, pode piorar “quando começarem as obras para aumentar o número de camas no internamento”. Nessa altura, admite Alexandre Valentim Lourenço, “os partos até podem diminuir”.