São “medidas de prevenção” com o objetivo de “assegurar uma defesa eficaz”. Em redor do enclave russo de Kaliningrado, a Lituânia está a instalar fortificações, incluindo dentes de dragão, de forma a travar um eventual ataque da Rússia. Num clima de tensão com Moscovo, o país báltico decidiu adotar “ações de contramobilidade militares” para travar a passagem de carros de combate no seu território.

Para isso, o Ministério da Defesa da Lituânia assinalou, numa publicação do X (antigo Twitter), que “bloqueou” a passagem de uma ponte em Panemunė, uma localidade em território lituano que faz fronteira com Kaliningrado: “Isso inclui minas, ouriços checos, dentes de dragão”.

????????Lithuania has fortified another bridge over the Nemunas River on the route from the Kaliningrad. Fortifications are progressing as planned, with some bridges set to be demolished. Fortifications will be supported by firepower, in case it’s needed, to stop and destroy the enemy. pic.twitter.com/aixkjOJpUs — Lithuanian MOD ???????? (@Lithuanian_MoD) October 9, 2024

O Ministério lituano partilhou uma fotografia em que se veem os dentes de dragão na ponte. Estas fortificações “estão a avançar como o planeado”, existindo também planos para “demolir algumas pontes” entre a Lituânia e a Rússia.

O exército lituano está agora a testar as “vigas de ferro” que vão complementar os dentes de dragão em operações defensivas. As tropas da Lituânia estão a averiguar, segundo adiantou o ministro da Defesa Laurynas Kasčiūnas na sua conta pessoal do Facebook, se as fortificações resistem e se “retêm o avanço de equipamento pesado”. Em termos táticos, o responsável sublinhou que isso tornará o “inimigo lento” — e, consequentemente, será mais fácil “destrui-lo”.

Lithuania is testing iron anti-tank obstacles that will soon reinforce the dragon’s teeth, fortifying bridges on the Kaliningrad route. These barriers are proven to effectively block heavy vehicles, significantly slowing any advance. If needed, firepower will be ready to support. pic.twitter.com/tBKhb1wLWD — Lithuanian MOD ???????? (@Lithuanian_MoD) October 10, 2024

O Ministério da Defesa partilhou ainda um vídeo na sua conta do X, sinalizando que essas barreiras estão a ser testadas com os seus próprios carros de combate.