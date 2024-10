O Comité Olímpico de Portugal (COP) insistiu esta sexta-feira que as verbas para o desporto no Orçamento do Estado para 2025 continuam a “não corresponder às expectativas”, apesar de o Governo ter corrigido a dotação prevista para o setor.

“Face a esta correção, o COP fica na expectativa que seja inscrita no texto da Proposta de Lei de Orçamento de Estado para 2025, sabendo que ainda assim o aumento agora anunciado não corresponde às expectativas criadas”, lê-se num comunicado publicado no sítio da internet do organismo olímpico.

O Governo corrigiu esta sexta-feira os valores da despesa prevista no Orçamento do Estado para 2025 no setor do desporto para 54,5 milhões de euros (ME), depois de ter anunciado 42,5 ME na proposta entregue na quinta-feira, na Assembleia da República.

Em reação, o COP alerta que o montante de 54,5 ME não corresponde às expectativas, lembrando que o Governo disse estar “empenhado em reforçar o investimento no Desporto em Portugal, dado o contexto desportivo internacional, aproximando-o da média da União Europeia”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“O COP analisará os documentos desta proposta e aguarda futuros desenvolvimentos sobre esta matéria para voltar a pronunciar-se”, refere o organismo.

O valor inicialmente apresentado já tinha merecido críticas do COP, do Comité Paralímpico de Portugal (CPP), da Confederação do Desporto de Portugal (CDP) e da Federação Académica do Desporto Universitário (FADU).

O Governo justificou o erro na apresentação dos valores com uma “inconsistência na classificação dos valores afetos ao deporto por parte de algumas entidades”.

“Na elaboração do Orçamento do Estado para 2025, houve uma inconsistência na classificação dos valores afetos ao Desporto por parte de algumas entidades. Nesse sentido, o valor ontem [na quinta-feira] divulgado para o Desporto, no Relatório do Orçamento do Estado para 2025, entregue na Assembleia da República, não corresponde à real dotação do Governo nesta área fundamental para os portugueses”, lê-se no comunicado do ministério dos Assuntos Parlamentares.