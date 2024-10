O furacão Milton deixou um rasto de destruição em várias localidades do estado norte-americano da Florida. A passagem de vários tornados, a chuva intensa e a trovoada causaram inundações e vários edifícios ficaram danificados. Esta sexta-feira, as autoridades locais anunciaram que fez 16 vítimas mortais.

Nas redes sociais, foram partilhados vários vídeos que mostram a força e a intensidade do Milton e a destruição causada pelo furacão. Ainda antes, enquanto vários habitantes da Florida cumpriam ordens das autoridades de proteção civil e deixavam as regiões que seriam afetadas pela intempérie, já se registavam os primeiros danos do mau tempo. Também foi visível um céu lilás em algumas partes do estado.

Dashcam video captured a tree falling onto a moving car in DeLand, Florida, hours before Hurricane Milton made landfall. pic.twitter.com/isKn9nswkR — NBC News (@NBCNews) October 10, 2024

????HAARP: FREQUENCIES ACTIVE:#REPORT Residents in St. Petersburg all reported the skies turned purple before Milton landed pic.twitter.com/qaGdtQTvlf — WayneTech SPFX®️ (@WayneTechSPFX) October 10, 2024

Flooding in #naples way before #milton landfall Add on the storm surge to this and it’s not going to be looking good come morning. pic.twitter.com/dsI3NkCT7N — Frank Fighting For Freedom ???????? (@thinktankfranks) October 10, 2024

Durante o furacão, foram gravados vários vídeos — partilhados nas redes sociais — que mostram a força do Milton. O furacão de categoria 3 chegou à costa norte-americana na noite de quarta-feira, com ventos sustentados de até 193 quilómetros por hora, embora tenha perdido intensidade e tornado uma tempestade de categoria 1 à medida que se deslocava em direção ao mar.

#Tornado Touchdown In Wellington, Florida near Landings Middle School pic.twitter.com/F19gYSypin — Tyler Cleary (@TFC024) October 9, 2024

Os danos foram generalizados e os níveis da água podem continuar a subir durante dias, mas o governador da Florida, Ron DeSantis, disse que não se registou “o pior cenário”. Pelo menos 340 pessoas e 49 animais de estimação foram resgatados em operações de busca e salvamento em curso, adiantou ainda DeSantis.

BREAKING: Massive Tornado Moves Through Fort Pierce, Florida Area Around 5:07pm EDT pic.twitter.com/jKWbTBbu4k — John Basham (@JohnBasham) October 9, 2024

I don’t think I’ve ever seen a tornado this large in #swfl from a tropical system. This was taken earlier in the day south of Clewiston by Cade Mullens #swfl #Milton pic.twitter.com/2OuFyonWGc — Jason Dunning (@JasonDunning) October 9, 2024

Tornado touchdown down and blows through power transformer, Wellington Florida from #milton Footage from ABC7 NY and WPBF 25 pic.twitter.com/qdMKcrDdRF — Frank Fighting For Freedom ???????? (@thinktankfranks) October 10, 2024

Após a passagem do Milton, vários utilizadores das redes sociais divulgaram imagens da destruição causada pelo vento e chuva fortes — com carros e casas destruídas. Devido à precipitação acumulada, algumas equipas de resgate recorreram a barcos para conseguirem deslocar-se.

Drone footage shows extensive damage in Venice, Florida, following Hurricane Milton. pic.twitter.com/6YIaDQ5GtM — NBC News (@NBCNews) October 10, 2024

Over 500 residents in Hillsborough County have been rescued but many more still need assistance. Read more: https://t.co/QxjqbNnvA2 pic.twitter.com/gnByEADqjr — WFLA NEWS (@WFLA) October 10, 2024

Grande parte do estado registou cortes de energia, com mais de 3,4 milhões de casas e empresas sem eletricidade, de acordo com o poweroutage.us, que monitoriza a rede elétrica nos EUA. O Milton é o quinto furacão a atingir os Estados Unidos este ano e o terceiro a afetar a Florida.

MUST-SEE VIDEO: We're getting a bird's eye view of Tropicana Field in St. Petersburg this morning after the roof blew off during Hurricane Milton. Details: https://t.co/wTI0Ysx9TQ pic.twitter.com/YIVdgLjlJ2 — WFLA NEWS (@WFLA) October 10, 2024

As Hurricane Milton moves away from Florida, crews are out surveying the damage. Reporter Jason Lanning shows some of that destruction as large trees are down. Go to our Spectrum News app and website for the latest. pic.twitter.com/dcBnpupagJ — Spectrum Bay News 9 (@BN9) October 10, 2024

Na semana passada, o furacão Helene foi considerado o segundo furacão mais mortífero a atingir o território continental dos Estados Unidos nos últimos 50 anos (morreram 227 pessoas), superado apenas pelo Katrina, que matou 1.833 pessoas em 2005.