Não foi propriamente uma novela, nem chegou sequer a ganhar dimensão de capítulo, teve um início e um fim que durou apenas 24 horas. Após a apresentação do Orçamento do Estado para 2025, que começou no Ministério das Finanças pouco depois das 16h, não demoraram a surgir várias vozes críticas no setor do desporto perante o cenário desenhado, que baixava em 16% o montante para o setor em comparação com 2024. As críticas passaram a conversações, as conversações sobretudo internas analisaram a situação para a correção de um “erro”, tudo mudou esta sexta-feira com um cenário diferente do que estava previsto.

Assim, e em vez dos 42,5 milhões de euros que representavam um montante 16% abaixo do que tinha sido disponibilizado em 2024, o atual Orçamento do Estado para o desporto passou agora para 54,5 milhões de euros, o equivalente a mais 8,3% do que tinha sido praticado no último ano, que coincidia com Jogos.

“Na elaboração do Orçamento do Estado para 2025, houve uma inconsistência na classificação dos valores afetos ao Desporto por parte de algumas entidades. Nesse sentido, o valor ontem [quinta-feira] divulgado para o Desporto, no Relatório do Orçamento de Estado para 2025, entregue na Assembleia da República, não corresponde à real dotação do Governo nesta área fundamental para os portugueses”, começa por assumir o gabinete do ministério dos Assuntos Parlamentares num comunicado divulgado esta tarde.

“Esse valor está a ser corrigido, pelo que nos cumpre informar que o montante afeto ao Desporto, para 2025, corresponderá a 54,5 milhões de euros (e não 42,5 milhões de euros). Tal representa uma subida de 8,3 % face ao valor que consta do Orçamento do Estado para 2024″, acrescenta a mesma nota do ministério dos Assuntos Parlamentares, que manteve no seu organograma a tutela do Desporto.