Um homem de cerca de 40 anos morreu este sábado na sequência de um acidente de trabalho, ocorrido numa fábrica de madeiras do Pinhal Novo, após ter sido atropelado por uma máquina, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

O acidente mortal teve lugar numa empresa de laboração de madeiras, tendo o alerta sido dado às 17h51, segundo adiantou à Lusa o adjunto de Comando dos Bombeiros Voluntários do Pinhal Novo (distrito de Setúbal), Rudi Matos.

“Tratou-se de um acidente de trabalho. Uma máquina, com uma pá carregadora, estava a realizar manobras e acabou por atropelar um dos empregados, que teve morte imediata”, contou.

Segundo a mesma fonte, a vítima tem cerca de 40 anos.

No local estiveram quatro veículos dos Bombeiros Voluntários do Pinhal Novo, elementos da GNR, do INEM do Barreiro e uma equipa de psicólogos.