Foi quase perfeito, mas melhor era impossível. Deu para sofrer, responder com golos e acabar a gerir… com sofrimento. Na visita à Polónia, Portugal somou a terceira vitória em outros tantos jogos no Grupo 1 da Liga A da Liga das Nações e está a um passo do apuramento para os quartos de final. O jogo até começou com o sufoco polaco, mas a equipa de Roberto Martínez respondeu bem, atirou ao poste por Ronaldo e inaugurou o marcador por Bernardo Silva. Antes do intervalo, Cristiano voltou a aparecer e dilatou a vantagem. O controlo acabou por imperar no segundo tempo, apesar de Zielinski ainda ter assustado. Autogolo de Bednarek fechou as contas (1-3).

Com este resultado, a Seleção Nacional está muito perto de se apurar para os quartos de final da competição, objetivo que pode ficar concretizado já na próxima terça-feira, na visita à Escócia. Em caso de triunfo, a equipa das quinas garante desde logo o apuramento, apesar de um triunfo da Croácia ante a Polónia também assegurar essa passagem. Até ao momento, Portugal é a única equipa só com vitórias na Liga A, pelo que se espera que os quartos de final sejam carimbados em breve.

????????Portugal é a única seleção 100% vitoriosa da Liga A da ????UEFA Nations League (3 vitórias) pic.twitter.com/qwIdRqcvES — Playmaker (@playmaker_PT) October 12, 2024

Com o golo marcado na primeira parte, na conclusão de uma jogada de antologia do laboratório da Cidade do Futebol, Bernardo chegou aos 13 golos na Seleção, já depois de se ter tornado no primeiro internacional português a chegar aos 20 jogos na Liga das Nações. No mesmo plano está Ronaldo que, com o golo 906 da carreira, tornou-se no primeiro português a chegar aos dez golos na prova, marca que atingiu em todas as provas que jogou ao serviço de Portugal, exceto uma: o Mundial.

????????Cristiano Ronaldo marcou pelo menos 10 golos em 4 das 5 competições de Seleções:

41 Qualificação Euro

36 Qualificação Mundial

14 Euro

10 Nations League

8 Mundial pic.twitter.com/t2qq3Jozyf — Playmaker (@playmaker_PT) October 12, 2024

Em termos negativos, o golo polaco na parte final da partida acabou por ser o ponto menos bom desta deslocação a Varsóvia, mas o cenário é bem mais desolador: este foi o terceiro jogo consecutivo com Portugal a sofrer golos, cenário que não se registava desde o último Mundial. Ainda assim, importa referir que nenhum desses seis jogos teve, até ao momento, impacto direto nos objetivos da equipa das quinas. Roberto Martínez acabou por abordar isso mesmo na flash interview no final da partida, destacando a vitória que aproxima a equipa da ronda seguinte.

“É certo que trabalhámos muito nos últimos quatro dias e executámos conceitos táticos perfeitamente. Não queremos sofrer golos, mas o nosso desempenho foi muito bom. Ver estreias, jogadores novos que entram no grupo de uma forma natural é bom. Renato Veiga? Tem uma maturidade muito boa, é agressivo. A relação e a ligação com o Rúben Dias é muito boa. Estamos a falar de um jogo onde defrontaram um dos melhores jogadores do futebol moderno [Lewandowski] e isso faz a estreia dele ainda mais importante. Estou contente também com o Samu [Costa] e o Trincão. Trabalharam muito bem e sabem o que precisam de fazer”, começou por dizer o selecionador na RTP.

Quanto ao provável apuramento, Martínez considerou que a “equipa está mais preparada depois do Europeu”, mas assumiu que “o foco, o objetivo total, é o Mundial”. Já em relação à saída de Cristiano Ronaldo aos 63 minutos, o técnico sublinhou que se tratou de uma opção de gestão, devido aos “dois jogos em 72 horas”. “O Diogo Jota entrou muito bem. É importante utilizar os jogadores que temos no banco. O Cristiano está perfeito”, concluiu, na SportTV.