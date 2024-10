Dois incêndios ocorridos este sábado no concelho de Viana do Alentejo, no distrito de Évora, numa oficina de reparação de automóveis e num armazém agrícola, causaram danos e um ferido, disse fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou à agência Lusa que no incêndio registado numa oficina de reparação de automóveis, em Viana do Alentejo, ardeu a cobertura do edifício e todo o recheio do estabelecimento, incluindo três veículos.

Neste incêndio, uma pessoa sofreu ferimentos ligeiros e foi transportada para o hospital de Beja, adiantou a mesma fonte.

O alerta para o sinistro foi dado às 17h20, tendo sido dominado às 18h12.

Foram mobilizados para o local 32 operacionais dos bombeiros de Viana do Alentejo, Alvito e Évora, da GNR e do Serviço Municipal de Proteção Civil, apoiados por 12 veículos.

No outro incêndio, segundo o comando sub-regional, um armazém agrícola, situado na Quinta do Vale de Alcácer, na zona da freguesia de Alcáçovas, ficou totalmente danificado, tendo ardido um trator e várias alfaias agrícolas.

O alerta foi dado às 15h22 e o fogo foi dominado às 15h55, tendo sido mobilizados 15 operacionais dos bombeiros de Viana do Alentejo e da GNR, apoiados por cinco viaturas.