O arcebispo de Manaus, cardeal Leonardo Steiner, pediu este domingo, em Fátima, o silenciar das armas “que geram a morte”, apelando aos governantes que trilhem “as sendas da fraternidade, da paz”.

Na homilia da missa da peregrinação internacional aniversária de 13 de outubro ao Santuário de Fátima, o cardeal brasileiro exortou à intervenção de Nossa Senhora, para que “converta, transforme o coração dos que alimentam o ódio, a vingança, a destruição, a morte, e se instaure a fraternidade, a irmandade”.

Recordando a garantia deixada na sexta aparição na Cova da Iria em 13 de outubro de 1917, em plena I Guerra Mundial — “A guerra vai acabar e os militares voltarão em breve para suas casas” — , Leonardo Steiner pediu: “silenciai as armas que geram a morte, extingui a violência no coração humano; concedei o dom da paz; tocai os corações e as mentes dos governantes para trilharem as sendas da fraternidade, da paz“.

“Imploremos a paz! Imploremos a paz!”, apelou o arcebispo, dirigindo-se aos peregrinos, que responderam ao seu apelo e gritaram “Paz! Paz!”.

Na ocasião, e perante milhares de peregrinos que não tiveram medo da instabilidade das condições meteorológicas, o arcebispo de Manaus voltou a referir-se aos problemas vividos na Amazónia, como já havia feito no sábado.

“Suplicamos para que os pobres sejam integrados na sociedade e não rejeitados, os migrantes acolhidos em nossas comunidades e não dispensados. Aqui, aos pés da Virgem, elevo a prece pelos indígenas: que sejam respeitados no seu modo de vida, na sua cultura. As terras dos antepassados, dos ancestrais, sejam a casa, a morada dos nossos irmãos e irmãs indígenas no Brasil”, afirmou.

O cardeal deixou o apelo a que “desapareça a ganância, a destruição, a morte nas terras ancestrais”. “Cesse o desmatamento, termine a pesca predatória, desapareça o garimpo ganancioso, destruidor e depredador. Rezemos pela conversão daqueles que iniciam queimadas”.

“Vinde socorrer-nos nestes tempos subjugados pela injustiça e devastados pelas guerras, enxugai as lágrimas dos rostos sofredores de quem chora a morte dos seus entes queridos, despertai-nos do torpor que obscureceu o nosso caminho e tirai do nosso coração as armas da violência”, disse ainda o arcebispo brasileiro, citando as palavras do Papa Francisco no dia 6 de outubro, na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, onde rezou o terço pela paz conjuntamente com os participantes no Sínodo dos Bispos.

Além do apelo à paz e do alerta para os problemas na Amazónia, também o papel da mulher na Igreja foi abordado pelo cardeal Steiner nesta sua passagem por Fátima. O arcebispo de Manaus, no sábado, considerou que o papel da mulher “é fundamental” na Igreja da Amazónia e admitiu a possibilidade de reintrodução do diaconado feminino.

“Essas questões estão muito tensas na Igreja. Não deveríamos deixar de discutir e refletir. E se, numa hora, chegarmos à conclusão de que, no passado, havia o diaconado feminino, porque não reintroduzi-lo, como foi reintroduzido o diaconado permanente?”, questionou.

Esta peregrinação, a última internacional aniversária do ano, registou a presença de 181 grupos organizados de fiéis oriundos de 31 países. Segundo estimativa do santuário, terão participado cerca de 180 mil peregrinos nas cerimónias de hoje.