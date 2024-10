Milhares de pessoas concentraram-se este domingo junto à estação de Atocha, em Madrid, num protesto pela redução em 50% do preço das rendas, convocado pelo Sindicato dos Inquilinos e quase 40 coletivos.

Sob o mote “Acabou. Vamos baixar as rendas”, a concentração estava marcada para as 12h (hora local, mais uma do que em Portugal) e poucos minutos depois os manifestantes começaram a dirigir-se em direção ao Palácio de Cibeles.

“Madrid será o túmulo do rentismo”, “Madrid não aguenta mais, Madrid levanta-se” ou “Os senhorios estão a roubar-nos os salários” são algumas das palavras de ordem que se ouviram no início da manifestação considerada histórica pela porta-voz do Sindicato dos Inquilinos.

Em declarações à agência EFE, Valeria Rapu disse que o tempo se esgotou para os senhorios, patrões e governo, uma vez que “não há polícia, tribunais ou valentões” suficientes para parar o protesto.

A dirigente sindical sublinhou ainda que os proprietários “esgotaram o tempo se continuarem a aumentar os preços”, devido ao apelo feito para deixar de pagar as rendas e contra o facto de que “não há polícia, tribunais ou bandidos suficientes para expulsar todos nós que estamos aqui”.

Os manifestantes pedem também a demissão da ministra da Habitação, Isabel Rodriguez e, ao Governo, Valeria Rapu disse que os inquilinos não querem “promessas vazias” e exigem a redução do valor das rendas.

A manifestação termina na Plaza del Callao e em simultâneo decorrem outras marchas noutros pontos do país.

A partir de segunda-feira, o Sindicato dos Inquilinos pretende organizar-se “em todos os bairros de Madrid e do Estado contra este sistema injusto”, acrescentou a sindicalista.