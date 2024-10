O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, lamentou este domingo a delicada situação das crianças em consequência das catástrofes que atingiram o mundo e destacou a aposta na educação como ferramenta chave para reduzir os riscos para todos.

“Quando os desastres ocorrem, causam enorme devastação às pessoas, sociedades e economias. As repercussões da morte, destruição e deslocamento são inimagináveis… Ninguém está seguro, mas as crianças são especialmente vulneráveis“, afirmou numa declaração por ocasião do Dia Internacional para a Redução do Risco de Desastres.

António Guterres alertou que o aumento — tanto em frequência como em intensidade — de desastres fez com que o número de crianças afetadas por inundações destrutivas em todo o mundo tenha atingido “os níveis mais elevados em mais de três décadas”, destacando entre as “repercussões mais graves” desta realidade a interrupção da educação ou dos cuidados de saúde.

O ex-primeiro-ministro português salientou que a educação é fundamental, não só para proteger as crianças, mas também para permitir que participem na tomada de decisões para reduzir os riscos para todos”, instando os governos de todo o mundo a cumprirem as suas obrigações para com as gerações futuras de construir um futuro mais seguro e mais resiliente.”