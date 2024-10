Robovan é o Tesla que desloca 20 pessoas ou carga

A primeira vez que Elon Musk fez alusão a um veículo pensado para o transporte de um grupo mais generoso de pessoas, que não fosse possível acomodar com a necessária dose de conforto dentro de um automóvel ou de um SUV convencionais, foi durante a apresentação da Boring Company, empresa que se propõe construir túneis por debaixo de grandes cidades, onde o trânsito é mais caótico. Esta espécie de monovolume cruzado com furgão serviria para deslocar de forma autónoma os passageiros através da rede de túneis, tornando-a mais rápida e competitiva face aos autocarros e táxis à superfície. Agora, durante o evento “We, Robot”, a Tesla revelou o Robovan, substancialmente maior do que o previsto para aumentar a sua versatilidade.

O interior do Tesla Robovan 6 fotos

O Robovan surpreende pelas formas futuristas, com Musk a defender que não há que temer desenhar veículos modernos com linhas mais ousadas. O aspecto é o que podíamos esperar de um autocarro de um daqueles filmes de ficção cuja acção tem lugar em 2050. De acordo com a Tesla, o novo monovolume/mini-autocarro eléctrico terá capacidade para alojar no seu interior até 20 passageiros e certamente possuirá a altura e largura necessárias para circular através dos túneis da Boring Company, como os que existem sob Las Vegas, podendo igualmente trocar os passageiros por carga, caso seja necessário.

Com o intuito de tornar o Robovan mais versátil, a Tesla explorou outras possibilidades para dar uso ao volume interior do modelo. Uma delas, que pode ver abaixo, é a conversão do veículo em food truck, não sendo necessária muita imaginação para conceber, por exemplo, uma versão motor-home, para as férias em família, mesmo as mais numerosas.