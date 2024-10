A subida do tom no discurso de André Ventura e do Chega nos últimos dias tem naturalmente explicações portuguesas, mas não deixa de criar algumas perplexidades se pensarmos que o partido se integra numa família política europeia e muitas das suas posições estão alinhadas com o discurso de partidos como o espanhol Vox, a italiana Lega ou a francesa União Nacional. Mas nem sempre. As semelhanças entre os discursos e as práticas dos diferentes partidos da chamada direita radical europeia nem sempre são fáceis de compreender e nem sempre é fácil fazer comparações entre o nosso Chega e alguns dos seus parceiros europeus. No Contra-Corrente vamos tentar perceber melhor estas semelhanças e diferenças e também porque é que estes partidos continuam, por regra, a crescer eleitoralmente.

