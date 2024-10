As melhores expectativas concretizaram-se, com o tempo a permitir o avistamento, ao final da tarde deste domingo, do cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, que atravessou Portugal de norte a sul. Nas redes sociais, multiplicam-se as fotos do momento em que o “cometa do século” iluminou os céus.

A conta na rede social X “Márcio Santos – Meteorologia e Ambiente”, dedicada à meteorologia e a fenómenos meteorológicos mais raros, partilhou várias fotografias do momento em que o cometa ‘pairou’ sob Portugal. Como seria de esperar, foi observado de forma mais nítida em locais com baixa luminosidade e fora dos grandes centros urbanos. A reduzida nebolusidade também ajudou à observação do cometa.

Cometa visto nos céus alentejanos.☄️

Incrível o detalhe conseguido, desde Ponte de Lima, Alto Minho ☄️

Cometa visto desde Vila Franca de Xira, Área Metropolitana de Lisboa ☄️

Mais um registo sublime desde São Lourenço, Chaves.#Cometa

Cometa☄️ desde Mairos, Chaves, Alto Tâmega e Barroso.

☄️Cometa sobre os céus das Berlengas, Peniche.

Este cometa foi detetado em janeiro de 2023 por telescópios do Observatório Tsuchinshan, na China, e confirmado pelo telescópio ATLAS da África do Sul. O cometa está agora a afastar-se da Terra, embora ainda possa ser observado na próxima semana, mas possivelmente apenas com o auxílio de um telescópio, já que vai perdendo luminosidade diariamente, à medida que se afasta cada vez mais da Terra e do Sol.

Depois da sua passagem próximo da Terra, o cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS continuará a sua viagem pelos confins do Sistema Solar, possivelmente influenciado pela gravidade de outros planetas ou estrelas.

Os modelos orbitais sugerem que o cometa não voltará a aproximar-se da Terra durante centenas de milhares de anos, isto se algum dia regressar.