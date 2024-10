O filme “Glória” (1999), primeira e única longa-metragem da realizadora portuguesa Manuela Viegas, foi restaurado pela Cinemateca Portuguesa e vai voltar às salas de cinema no dia 30, no Sardoal, em Santarém, na região onde foi rodado.

De acordo com a Cinemateca Portuguesa, o filme vai ser mostrado em cópia restaurada no Centro Cultural Gil Vicente, no Sardoal, com a presença da realizadora, e deverá chegar a outros espaços de exibição em 2025.

“Glória” tem argumento de Manuela Viegas e do realizador Joaquim Sapinho e é apresentado como “um dos retratos mais significativos no cinema português da nebulosa transição da infância para a idade adulta”.

O filme foi exibido pela primeira vez no festival de cinema de Berlim, em 1999, tendo sido a primeira seleção de sempre de uma obra portuguesa na competição oficial da Berlinale.

A região do Sardoal, com paisagens de floresta e rio, foi o cenário escolhido para este filme, com Raquel Marques e Francisco Relvas a desempenharem os papéis de Glória e Ivan, duas crianças que brincam juntas entre ruínas, numa aldeia do interior do país.

“Afastado de todos está o refúgio secreto, único local seguro no planeta. Ivan é feliz por partilhar o segredo de Glória, um pequeno paraíso escondido no rio, debaixo da água que separa os mundos”, refere a sinopse.

Jean-Christophe Bouvet, Ricardo Aibéo e Isabel de Castro juntam-se ao elenco do filme, coproduzido por Portugal, França e Espanha.

“Glória” é o único filme de Manuela Viegas, nascida no Porto em 1951 e que trabalhou, sobretudo, como montadora no cinema português, ao lado de nomes como Teresa Villaverde, Pedro Costa, João César Monteiro, António-Pedro Vasconcelos e João Botelho.

É também coautora de argumento para cinema, nomeadamente de “Corte de Cabelo” (1995), de Joaquim Sapinho.

Antes de ser montadora, Manuela Viegas também foi professora de Matemática em Trás-os-Montes, foi anotadora de cinema, formou-se em Cinema e em Economia.

“Glória” foi alvo de digitalização no âmbito de um plano alargado da Cinemateca Portuguesa, de renovação digital de mais de mil filmes do cinema português, e está integrado num catálogo de obras que esta instituição pretende distribuir em salas de cinema.

A sessão de “Glória” no Sardoal faz parte ainda do projeto “Season of Classic Films”, coordenado pela Associação das Cinematecas Europeias, e associa-se também às celebrações do Dia Mundial do Património Audiovisual, que se comemora a 27 de outubro.