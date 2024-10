Um antigo agente da polícia secreta da República Democrática Alemã – STASI – foi condenado a dez anos de prisão por um crime que cometeu há cinco décadas: Manfred N., agora com 80 anos, matou a tiro um polaco perto da passagem de Friedrichstrasse, no Muro de Berlim, a 29 de março de 1974.

O primeiro-tenente da STASI baleou Czesław Kukuczka, bombeiro de 38 anos, executando um emboscada do serviço secreto da República Democrática Alemã, quando o polaco tentava emigrar para o Oeste, noticia o DER SPIEGEL.

Gerechtigkeit nach 50 Jahren: Weil er in den Westen ausreisen wollte, wurde der junge Czeslaw Kukuczka 1974 hinterhältig erschossen. Das Landgericht Berlin hat den Täter, Manfred N. aus Leipzig, nun zu 10 Jahren Haft verurteilt. Wegen solcher Fälle liebe ich unseren Rechtsstaat! pic.twitter.com/W6kW8hoVYJ — Justizminister Dr. Marco Buschmann (Satire) (@buschmannFDP) October 14, 2024

Czesław Kukuczka terá chegado à embaixada da Polónia para reclamar documentos sob a falsa ameaça de carregar consigo explosivos, avança o Bild. Depois desta abordagem do polaco, Manfred N. foi encarregue de neutralizar Kukuczka, operação que concluiu. Mais tarde, Manfred N. foi mesmo condecorado pela polícia secreta com a “Ordem de Combate em Bronze”.

O caso ressurgiu em 2016, segundo a Reuters, quando foi descoberta uma pista nos próprios arquivos da STASI: um documento que listava os agentes que tinham sido galardoados após a morte do polaco. Ao investigar o caso, o Ministério Público presumiu inicialmente que se tratava de um homicídio involuntário. Esta linha de investigação levou à suspensão do caso em 2017, pois seria um crime já prescrito. Foi só em 2023 que as autoridades consideraram ter provas que se tratava de um homicídio voluntário.

No tribunal, nesta que é a primeira vez que um antigo oficial da STASI é condenado, Manfred N. ficou em silêncio: “Não quero dar mais informações”. O Ministério Público exigiu uma pena de doze anos de prisão para o ex-agente, enquanto o advogado do alemão declarou que a culpa do seu cliente não ficou provada e pediu uma absolvição. A sentença ditou uma condenação de dez anos.