O exército israelita anunciou esta terça-feira que atacou, no último dia, cerca de 230 “alvos terroristas” na Faixa de Gaza e no Líbano, ataques que mataram pelo menos 15 pessoas durante a noite, segundo as autoridades médicas palestinianas.

As tropas israelitas atingiram “células terroristas, postos de mísseis antitanque e lançadores de mísseis superfície-superfície”, refere um comunicado do exército de Israel.

“As tropas israelitas eliminaram dezenas de terroristas em combates corpo a corpo e em ataques das forças armadas e localizaram grandes quantidades de armas”, acrescenta.

Israel bombardeou esta segunda-feira uma área de maioria cristã localizada a sudeste da cidade de Trípoli, no norte do Líbano, deixando pelo menos 21 mortos, informou o Ministério da Saúde Pública libanês.

A Agência Nacional de Notícias do Líbano (ANN) referiu que este é o primeiro atentado bombista de Israel contra a cidade de Aitou, pertencente ao distrito de Zgharta, e acrescentou que o ataque teve como alvo um apartamento residencial, enquanto os meios de comunicação locais informaram que a propriedade tinha sido recentemente alugada.

A campanha de bombardeamentos massivos de Israel, que começou no final de setembro, fez mais de 2.200 mortos e obrigou mais de 1,2 milhões de pessoas a abandonarem as suas casas para fugirem à violência, segundo dados fornecidos pelo Governo libanês.

Entretanto, na Faixa, as forças israelitas continuam a concentrar os seus ataques na zona de Jabalia, no norte do enclave, onde afirmam ter “eliminado dezenas de terroristas” no último dia. Neste local, moradores relatam que há famílias que estão presas em casas e abrigos.