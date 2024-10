Começa hoje o julgamento de Ricardo Salgado e do chamado Caso BES. Passaram mais de dez anos sobre o fim do Banco Espírito Santo, mas há alguns problemas que levaram a esse colapso sobre os quais o país pode não ter retirado todas as lições devidas. Primeiro que tudo, será que a queda do chamado “dono disto tudo” marcou realmente o início de um tempo novo na relação entre a política e os negócios? E como compreender que mais de três décadas depois do início do processo das privatizações já quase não existem bancos com maioria de capital português? Por outras palavras, será que tirámos todas as lições que devíamos ter tirado do que aconteceu ao Grupo Espírito Santo? É de tudo isto e não só das circunstâncias do julgamento e da doença de Ricardo Salgado que queremos falar no Contra-Corrente de hoje.

