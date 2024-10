Mais “justiça fiscal”. É este o mote para as primeiras medidas que o PCP planeia apresentar para tentar alterar a proposta de Orçamento do Estado do Governo, um documento que diz ser “desejado pelo grande capital”. O partido decidiu atacar em duas frentes, reduzindo, por um lado, os benefícios fiscais dos “grandes grupos económicos” e insistindo, por outro, em tentar mais uma vez a redução do IVA da energia para a taxa mínima.

À margem das jornadas parlamentares do PCP, que estão a decorrer esta segunda e terça-feira na Assembleia da República, a líder da bancada comunista, Paula Santos, explicou aos jornalistas que o primeiro objetivo do partido passa por garantir que há “uma tributação efetiva sobre os grupos económicos”.

Assim, a primeira proposta visa garantir que os lucros que forem gerados em Portugal são também tributados em Portugal. Isto porque, explicou a deputada, de acordo com a atual legislação “é possível e há diversos subterfúgios” para evitar pagar esses valores em Portugal, uma vez que as empresas “colocam as suas sedes” noutros países com regimes fiscais mais favoráveis — e para o PCP é da “mais elementar justiça” garantir que essa receita fica em Portugal.

Além disso, o partido propõe eliminar “um conjunto de benefícios fiscais”, que irá especificar na sua proposta, previstos nesta primeira versão do Orçamento e que “sobretudo favorecerão os grupos económicos” e os que “mais têm”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este primeiro pacote de propostas dos comunistas inclui também o regresso de uma medida que é recorrente nos programas eleitorais do PCP e que, segundo o partido, tem a ver com a “grande injustiça” imposta pelos impostos indiretos, pagos da mesma forma “por quem recebe salário mínimo ou por um acionista de uma grande empresa”. Regressa assim a ideia de reduzir o IVA da energia para a taxa mínima, incluindo aqui a eletricidade, gás natural, gás de botija e telecomunicações, por serem considerados “bens essenciais”.

A proposta não é nova e esteve perto de ser aprovada através de uma união da oposição no Parlamento, quando o PS era Governo. Mas o PCP discordou das contrapartidas propostas, na altura, pelo PSD de Rui Rio e a medida ruiu. Mais recentemente, em junho deste ano, a oposição uniu-se para aprovar uma descida parcial, proposta pelo PS, para reduzir a taxa a 6% na eletricidade correspondente aos primeiros 200 kWh de cada mês. Mas o PCP quer ir mais longe.