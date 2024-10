O Presidente angolano, João Lourenço, dirige-se esta terça-feira ao país retratando o estado da Nação, com um discurso que marca o início do ano parlamentar numa cerimónia em que são esperados mais de 400 convidados.

O discurso cumpre um ditame constitucional (art.º 118) e será a oitava vez em que João Lourenço, reeleito para um segundo mandato em 2022, dirige uma mensagem sobre o Estado da Nação, desde que assumiu pela primeira vez a liderança do país em 2017, sucedendo a José Eduardo dos Santos que exerceu a presidência angolana durante 38 anos.

Os discursos, por regra extensos, têm sido em anos anteriores um somatório das ações do executivo em prol do desenvolvimento de Angola e do bem-estar dos angolanos, nas mais diversas áreas, e um elencar de iniciativa futuras, merecendo críticos por parte da oposição e analistas que os consideram pouco realistas.

Mais de 400 convidados são esperados para a reunião solene de abertura da 3.ª sessão legislativa desta V legislatura da Assembleia Nacional, cujo ponto mais alto está reservado a mensagem sobre o Estado da Nação do chefe de Estado angolano, na sala do plenário.

Consta ainda do programa de abertura do ano parlamentar a apresentação de uma mensagem de boas-vindas, a ser proferida pela presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira.

A legislatura compreende cinco sessões legislativas ou anos parlamentares, que se iniciam a 15 de outubro e termina a 15 de agosto do ano seguinte.

A Assembleia Nacional é composta por 220 deputados, dos quais 124 pertencentes ao Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA, no poder desde 1975), 90 à União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA, maior partido da oposição), dois à Frente Nacional de Libertação de Angola, dois ao Partido de Renovação Social e outros dois ao Partido Humanista de Angola.