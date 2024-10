Um homem russo de 46 anos foi esta segunda-feira resgatado no mar de Okhotsk depois de passar mais de dois meses à deriva num barco insuflável. Quando foi encontrado, por pescadores de uma embarcação chamada “Angel”, Mikhail Pichugin estava em estado de choque, desidratado e sem forças. Foi retirado do barco com a ajuda de uma grua e, posteriormente, transportado para o hospital. O irmão, Sergei, e o sobrinho, Ilya, de 15 anos, não sobreviveram.

Foi no dia 4 de agosto que os três homens saíram da região russa de Khabarovsk (a seis mil quilómetros de Moscovo) em direção a Sacalina, ilha do Extremo Oriente russo, com o objetivo de ver baleias estando previsto o seu regresso no dia 9 do mesmo mês. Pouco tempo depois de partirem e na sequência de uma avaria no motor do barco, perderam as comunicações.

