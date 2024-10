O Ministério Público abriu 219 inquéritos por suspeitas de crimes em lares desde o início do ano, o que significa que, somando este número aos processos pendentes que vinham de 2023, há no total 318 processos em investigação.

Os números da Procuradoria-Geral da República, relativos ao fim de agosto, são citados esta quarta-feira pelo jornal Público e são muito semelhantes aos dados de 2023, uma vez que no período homólogo se registavam 220 inquéritos relativos a esse ano.

Como o Público recorda, em março do ano passado a então procuradora-geral da República, Lucília Gago, decidiu que estes processos seriam transferidos para o Departamento Central de Investigação e Ação Penal, centralizando estas investigações. Já o seu sucessor, Amadeu Guerra, veio defender na sua tomada de posse que as decisões sobre estes casos “devem ser céleres, com emissão de despacho final em prazo muito curto”.

Têm sido frequentes as notícias de suspeitas de maus tratos em lares de idosos. Nos últimos meses foram noticiados encerramentos de lares no Porto, em Oliveira de Azeméis ou em Torres Novas. No caso de Oliveira de Azeméis, a Lusa noticiou que o Ministério Público acusou cinco pessoas, entre as quais duas exploradoras do lar, de 10 e 11 crimes de maus tratos contra idosos.