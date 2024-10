A Câmara de Leiria aprovou, na última reunião do executivo, o lançamento de um concurso público para construção de habitação social, no Coimbrão, num investimento superior a meio milhão de euros.

O projeto prevê a edificação de dois módulos residenciais, um com três habitações de tipologia T0, T1 e T3 e outro com dois fogos T2 e um T0, na freguesia do Coimbrão, no concelho de Leiria.

Segundo a deliberação, o preço base do concurso público é de 507.997,32 euros, acrescido do IVA, tendo um prazo de execução dos trabalhos da empreitada de 360 dias.

Na apresentação, efetuada na reunião de terça-feira, o arquiteto Rui Santos explicou que se trata de uma construção por modelação, o “que permite alterar as tipologias para soluções alternativas com pequenas adaptações”.

Além disso, “permite uma rapidez de construção maior, o que poderá dar resposta mais rápida às solicitações”.

Rui Santos precisou que estas habitações integram medidas de sustentabilidade, incorporam materiais reciclados e recicláveis, sistema de VMC (ventilação mecânica controlada) de duplo efeito e sistemas de aproveitamento de águas pluviais e de reaproveitamento de águas cinzentas (sarjeta).