O país foi ontem confrontado com imagens que muitos consideraram chocantes: Ricardo Salgado visivelmente diminuído a entrar num tribunal. O antigo presidente do Banco Espírito Santo tem um diagnóstico de Alzheimer, uma doença que infelizmente cada vez mais famílias portuguesas conhecem de perto. Mas, se além do Alzheimer considerarmos também outras formas de demência, então podemos dizer que a frequência destas patologias numa sociedade envelhecida como a nossa, ou em sociedades onde existem cada vez mais cidadãos com mais de 80 anos, se tornaram tão frequentes que há mesmo quem fale na doença do século. No Contra-Corrente de hoje queremos falar de que doença é esta, ou que doenças são estas, e discutir como podemos lidar com elas.

