O presidente do Instituto de Informática da Segurança Social, Sérgio de Carvalho, que foi nomeado pelo Governo em julho deste ano após o afastamento da anterior dirigente, demitiu-se do cargo alegando motivos pessoais.

A informação é confirmada pelo próprio numa publicação no Linkedin. “Por razões pessoais e inadiáveis, apresentei 6.ª feira passada a minha demissão de Presidente do Instituto de Informática (I.I.) à Srª Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que a aceitou no início da semana. Peço-vos para respeitarem o não querer falar sobre o tema”, escreveu.

Sérgio de Carvalho confirmou ao Observador que sai de funções já esta quarta-feira, agradece à ministra da Segurança Social, Rosário Palma Ramalho, pelo convite para a liderança do instituto e elogia a “visão” que a governante “tem para a área”.

Sérgio de Carvalho tinha sido nomeado em regime de substituição em julho deste ano, depois de o Governo ter afastado Paula Barrocas Salgado. Na altura, o Ministério justificou o afastamento com a “necessidade de imprimir nova orientação à gestão dos serviços” e a ministra Rosário Palma Ramalho chegou a confirmar que Paula Barrocas Salgado teria direito a indemnização (estava no cargo há mais de um ano).

Para a substituir nomeou em regime de substituição Sérgio de Carvalho, que até então trabalhava na Deloitte Technology. O Ministério justificou a escolha, na altura, com “as condições, habilitações académicas e profissionais para desempenhar com mérito a direção de um organismo que é fundamental ao Governo para garantir a modernização dos serviços públicos e tornar o país mais inovador e competitivo”.

O Ministério da Segurança Social também sublinhava como “fundamental” o papel do Instituto de Informática “no reforço do cruzamento de dados e no aperfeiçoamento de instrumentos já existentes, nomeadamente ao nível da articulação entre a Autoridade Tributária e Aduaneira e a Segurança Social”, assim como no processo de transição digital.

Recentemente, a Segurança Social foi notícia após alertar para um “crescente número de situações de IBAN alterados na Segurança Social Direta sem intervenção dos beneficiários titulares das contas bancárias”.

Ao Observador, Sérgio de Carvalho refere que ainda vai ponderar sobre qual o próximo passo profissional e não aprofunda os motivos pessoais que o levam a sair. E recomenda a que quem sempre fez carreira no privado, como o próprio, “faça uma experiência no público porque é muito melhor do que imaginamos”. “Por um lado é muito pior, por outro lado é muito melhor.”

Foi fundador e CEO do Megagroup e esteve na Portugal Telecom (PT), onde desempenhou funções de direção e administração entre 2006 e 2015. É licenciado em engenharia mecânica e tem uma pós-gradução em gestão na Nova SBE.

O Observador perguntou ao Ministério da Segurança Social se vai proceder a uma nomeação em regime de substituição para o cargo, mas ainda não obteve resposta.