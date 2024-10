O coronel José Machado é o novo comandante do Comando Territorial de Aveiro da GNR, sucedendo a João Fernandes que estava no cargo há três anos, informou esta quinta-feira aquela força de segurança.

A cerimónia de tomada de posse do novo comandante ocorreu na quarta-feira e foi presidida pelo Comandante-Geral da GNR.

Questionado sobre um eventual pedido de exoneração apresentado por João Fernandes, como noticiou o Jornal de Notícias, fonte da GNR limitou-se a dizer que a substituição ocorreu como “acontece naturalmente ao fim de três anos de comando”.

Licenciado em Ciências Militares, na especialidade de Segurança, José Machado, de 46 anos, possui uma pós-graduação em Ciências Militares e Policiais e uma pós-graduação em Direito e Segurança, sendo ainda auditor em Segurança Interna.

Ao longo da sua carreira profissional, o coronel desempenhou diversas funções, entre as quais as de inspetor-adjunto da Inspeção da Guarda e segundo comandante do Comando Territorial de Aveiro.

Foi ainda oficial de Operações e Relações Públicas do Comando Territorial de Aveiro e comandante do Destacamento de Trânsito de Aveiro e Viseu, da extinta Brigada de Trânsito.

Na sua folha de serviço constam vários louvores e condecorações.

O Comando Territorial de Aveiro integra um Destacamento de Intervenção, dois Destacamento de Trânsito, designadamente, Aveiro e São João da Madeira e ainda seis Destacamentos Territoriais, designadamente Águeda, Anadia, Aveiro, Ovar, Oliveira de Azeméis e Santa Maria da Feira, com 29 Postos Territoriais e um Posto de Trânsito.