Mais de 2,5 milhões de crianças foram vacinadas em Moçambique, entre fevereiro e setembro, no âmbito do Plano de Recuperação, implementado para a imunização de crianças ainda não vacinadas ou com vacinação incompleta, disse esta quinta-feira o Ministério da Saúde.

“Na ronda de fevereiro vacinámos cerca de 860 mil crianças, em junho vacinámos cerca de 861 mil crianças e em setembro vacinámos cerca de 803 mil crianças”, afirmou Quinhas Fernandes, diretor do Programa Nacional de Saúde Pública, em conferência de imprensa esta quinta-feira em Maputo.

Fernandes avançou que 524.383 das crianças vacinadas tinham “zero dose”, classificação atribuída àquelas que, estando em idade vacinal, não receberam qualquer vacina ou tiveram apenas uma, à nascença.

Pouco mais de dois milhões de crianças estavam na situação de “sub-imunizadas”, ou seja, aquelas que não receberam um esquema completo de vacinas de rotina, explicou.

O diretor nacional de Saúde Pública avançou que o Plano de Recuperação previa a realização de três rondas de vacinação em 74 distritos da zona centro e norte, áreas em que se concentrava o maior número de crianças com necessidade de vacinação.

As províncias de Nampula, norte de Moçambique, com cerca de 253 mil, Zambézia, centro, com mais de 111 mil, e Cabo Delgado, norte, com 83 mil, registaram o maior número de crianças “zero dose” vacinadas, no âmbito do Plano de Recuperação, totalizando 85%, prosseguiu Quinhas Fernandes.

“Estes resultados são impressionantes e contribuíram para retirar Moçambique da lista dos países que tinham o maior número de crianças zero dose ao nível global”, adiantou Fernandes.

Moçambique foi o primeiro país na região africana a desenvolver e implementar um plano desta natureza, acrescentou.

Aquele responsável assinalou ainda que o país teve de adotar o Plano de Recuperação, depois de os progressos alcançados na vacinação terem sido travados pelo impacto da covid-19.

“Através da vacinação, o país conseguiu atingir os níveis de eliminação de algumas doenças, tais como o tétano e a poliomielite. Apesar dos progressos, os choques externos recorrentes e a covid-19 contribuíram para o nosso país e outros acumularem um número considerável de crianças zero dose ou subimunizadas”, realçou.

Adiantou que, no quadro do Plano de Recuperação, foram compradas 700 motorizadas e viaturas, bem como a aquisição e instalação de cerca de 200 geleiras, para unidades de saúde, que visou o reforço da cadeia de frio da capacidade de alcançar as comunidades distantes das unidades sanitárias.