O trânsito da Autoestrada do Norte (A1) já foi reaberto, depois de ter estado cortado desde as 6h45 no sentido Sul-Norte, na zona da Mealhada, na sequência do despiste de um veículo pesado de mercadorias, disse a Lusa fonte da GNR.

Segundo a fonte, o despiste ocorreu pelas 2h51, mas o trânsito só foi cortado pelas 6h45 para que uma grua possa retirar o veículo, que ficou em cima do separador.

A mesma fonte disse ainda que o trânsito esteve a ser desviado por Coimbra Sul, para a estrada Nacional (EN) 242.