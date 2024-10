Carlos Carvalhal disse esta sexta-feira querer um Sporting de Braga com uma forte atitude competitiva para não ser apanhado desprevenido na deslocação a casa do 1.º Dezembro, no sábado, da terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol.

Os bracarenses vêm de duas derrotas seguidas, com o FC Porto, para o campeonato (2-1), em 06 de outubro, e os gregos do Olympiacos, na Liga Europa (3-0), três dias antes, e defrontam agora a equipa de Sintra, que ocupa a sétima posição da Grupo B da Liga 3, terceiro escalão do futebol nacional.

Carlos Carvalhal lembrou os três títulos dos bracarenses na prova e a sua participação na conquista de um deles, em 2020/21: “assumimos essa responsabilidade, vamos iniciar uma caminhada, percebendo que os jogos mais difíceis são contra equipas de divisão inferior e no primeiro jogo”, disse, recordando as suas passagens pelo Leixões e pelos arsenalistas.

Para evitar surpresas, que acontecem quando as equipas vão “desprevenidas”, Carlos Carvalhal quer uma forte “atitude competitiva” da sua equipa.

“Isso é muito importante e foi tema de conversa durante a semana. Vamos com tudo, com o melhor onze do momento”, diante de um 1.º Dezembro que é “uma equipa com uma boa ideia de jogo” e que disse conhecer bem.

A equipa vem das tais duas derrotas, mas, nos últimos três, fez “dois jogos muito bons”, considera o treinador, com o Rio Ave (vitória por 4-0) e no Dragão, “sobretudo depois dos 30 minutos”.

Com o Olympiacos foi de facto “um jogo muito mau, talvez também por situações de índole pessoal, que têm que ser trabalhadas, e por alguma imaturidade também. São as tais dores de crescimento, mas a equipa vai evoluir”, disse.

André Horta ficou muito ligado à pesada derrota na Grécia e passou para a bancada no jogo seguinte, com os dragões, tendo Carlos Carvalhal deixado um aviso ao médio.

“Ficou de fora [no Dragão], mas foi convocado, mas eu já sabia que não ia jogar, porque a nossa confiança é a mesma. A intenção foi essa, não está fora, mas precisa de refletir. Estes momentos são necessários para uma reflexão, bater no fundo para regressarmos mais fortes. Falei com ele, teve um dia mau, não estava a ter semanas boas, não está castigado ao ponto de estar fora da equipa. Quando tiver uma oportunidade, espero que venha um André renovado, se assim não for, dificilmente tem hipóteses de jogar ou ser convocado”, disse.

Diante do 1.º Dezembro, não vai “haver poupança nenhuma: não há rebuçados para ninguém, vai jogar quem merece. A Taça não é situação de oportunidades, mas de muita seriedade, até pelo passado do clube na competição”.

O treinador avançou que Zalazar e João Moutinho estão recuperados e vão ser convocados e, ainda que não devam ser os dois titulares, vão jogar no sábado. “São jogadores de seleções de primeira linha, tal como o Ricardo [Horta] e o Bruma. Temos que puxar por eles”, disse.

Arrey-Mbi, que se lesionou ao serviço da seleção alemão de sub-21, na terça-feira, é baixa certa para sábado. Paulo Oliveira já treinou com a equipa, mas ainda está em dúvida. Robson Bambu, lesionado, continua de fora.

Sporting de Braga e 1.º Dezembro defrontam-se a partir das 17h30 de sábado, no Completo Desportivo do Real SC, em Queluz, jogo que será arbitrado por Tiago Martins, da associação de futebol de Lisboa.