A imigração é o tema que vai estar hoje na mesa do Conselho Europeu e deverá ser o que cria maiores divisões. Menos de um ano depois da aprovação de um pacto sobre imigração que levou anos a negociar, vários países europeus estão a mudar as suas políticas. Polónia, Alemanha, Itália, Dinamarca, Holanda e por aí adiante. O que é que se está a passar? O que é que mudou? Foi só a subida eleitoral de partidos da direita radical ou há mesmo uma vontade dos partidos do centro de olharem de outra forma para estes problemas?

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; em 88.1 no distrito de Aveiro; 92.6 no distrito de Santarém e 94 fm na região de Leiria. O programa ficará disponível em podcast aqui.