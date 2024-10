Siga aqui o liveblog do conflito israelo-palestiniano.

O ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Israel Katz, voltou esta sexta-feira a atacar o secretário-geral da ONU, António Guterres, por “não mostrar satisfação pela eliminação do arquiterrorista Yahya Sinwar”.

“Tal como se recusou a declarar o Hamas uma organização terrorista após o massacre de 7 de outubro, Guterres segue uma agenda extremamente anti-Israel e antijudaica”, escreveu o governante na sua conta na rede social X.

UN Secretary-General @antonioguterres did not welcome the elimination of arch-terrorist Yahya Sinwar, just as he refused to declare Hamas a terrorist organization after the October 7th massacre. Guterres is leading an extreme anti-Israel and anti-Jewish agenda. We will continue… pic.twitter.com/Twg1O67NRp

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) October 18, 2024